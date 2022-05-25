Мужчина заживо сгорел в дачном домике под Нижним Тагилом

38-летний мужчина скончался в пожаре на даче в Новоасбесте вчера, 24 мая в 05.20. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности.
Возгорание началось в дачном домике, расположенном на переулке Горный. Соседи увидели, как из окон домика виднеется дым и позвонили пожарным. Прибывшие спасатели потушили пожар. Однако в результате возгорания хозяин домика скончался. На даче он находился один, его семья осталась в Нижнем Тагиле.
Также на прошлой неделе в Новоасбесте произошел еще один пожар, начавшийся из-за короткого замыкания. Скончался пенсионер.