Мужчина заживо сгорел в дачном домике под Нижним Тагилом

Мужчина заживо сгорел в дачном домике под Нижним Тагилом
Мужчина заживо сгорел в дачном домике под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
В пожаре сгорел хозяин дачного домика, который находился там один. ЧПпроизошло в Новоасбесте.

38-летний мужчина скончался в пожаре на даче в Новоасбесте вчера, 24 мая в 05.20. Об этом сообщает отдел надзорной деятельности.

Возгорание началось в дачном домике, расположенном на переулке Горный. Соседи увидели, как из окон домика виднеется дым и позвонили пожарным. Прибывшие спасатели потушили пожар. Однако в результате возгорания хозяин домика скончался. На даче он находился один, его семья осталась в Нижнем Тагиле.

Также на прошлой неделе в Новоасбесте произошел еще один пожар, начавшийся из-за короткого замыкания. Скончался пенсионер.

Сюжеты:
ГГО и пригородНижний Тагил
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