СК возбудил дело после смерти многодетной матери в уральской больнице

Напомним, Екатерина Ямщикова умерла 19 марта 2019 года в больнице Первоуральска. Она была госпитализирована с рвотой и болями. В "скорой" поставили диагноз "аппендицит", однако, хирург исключила данный диагноз не проводя анализы, и направила больную в отделение гинекологии. Там девушка промучилась семь дней, за это время у нее развился перитонит и она скончалась.