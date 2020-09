СК возбудил дело после смерти многодетной матери в уральской больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти матери троих детей от аппендицита в больнице Первоуральска, пишет Ура.ру.

По словам адвоката умершей Екатерины Ямщиковой, в общей сложности было подано 23 заявления в различные правоохранительные органы. Помогло и общественное мнение, благодаря публикациям в СМИ. Также, мне кажется, свою роль сыграло решение суда, по которому с больницы было взыскано более двух миллионов рублей, говорит адвокат. Напомним, Екатерина Ямщикова умерла 19 марта 2019 года в больнице Первоуральска. Она была госпитализирована с рвотой и болями. В "скорой" поставили диагноз "аппендицит", однако, хирург исключила данный диагноз не проводя анализы, и направила больную в отделение гинекологии. Там девушка промучилась семь дней, за это время у нее развился перитонит и она скончалась. На Урале больница выплатит родным умершей матери двоих детей более 2 миллионов рублей

