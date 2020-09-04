На Урале больница выплатит родным умершей матери двоих детей более 2 миллионов рублей

Екатерина попала в больницу с болями и рвотой. Фельдшер скорой помощи поставил диагноз «аппендицит». Однако более квалифицированный коллега — врач-хирург и заместитель главврача по хирургии исключила данный диагноз без проведения анализов, а затем направила пациентку в гинекологическое отделение. Там девушка провела семь дней с сильными болями, но на ее жалобы не реагировали. За это время у Екатерины развился перитонит. Спасти пациентку не удалось.