На Урале больница выплатит родным умершей матери двоих детей более 2 миллионов рублей

У Екатерины остались двое детей. Родные обратились в суд с гражданским иском. Первоуральский суд постановил взыскать в пользу родных 70 тысяч рублей. Они не согласились с таким решением и подали апелляцию в областной суд.
В результате решение было изменено. Вместо указанной суммы суд постановил выплатить по 300 тысяч рублей матери и отцу, а также по 500 тысяч рублей мужу, а также каждому из сыновей.
Екатерина попала в больницу с болями и рвотой. Фельдшер скорой помощи поставил диагноз «аппендицит». Однако более квалифицированный коллега — врач-хирург и заместитель главврача по хирургии исключила данный диагноз без проведения анализов, а затем направила пациентку в гинекологическое отделение. Там девушка провела семь дней с сильными болями, но на ее жалобы не реагировали. За это время у Екатерины развился перитонит. Спасти пациентку не удалось.