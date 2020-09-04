На Урале больница выплатит родным умершей матери двоих детей более 2 миллионов рублей

На Урале больница выплатит родным умершей матери двоих детей более 2 миллионов рублей

Сегодня, 08:25ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд обязал Первоуральскую городскую больницу выплатить 2,1 миллиона рублей родственникам женщины, которая погибла после неоказания медицинской помощи, сообщает E1 со ссылкой на юриста Юлию Федотову.

У Екатерины остались двое детей. Родные обратились в суд с гражданским иском. Первоуральский суд постановил взыскать в пользу родных 70 тысяч рублей. Они не согласились с таким решением и подали апелляцию в областной суд.

В результате решение было изменено. Вместо указанной суммы суд постановил выплатить по 300 тысяч рублей матери и отцу, а также по 500 тысяч рублей мужу, а также каждому из сыновей.

Екатерина попала в больницу с болями и рвотой. Фельдшер скорой помощи поставил диагноз «аппендицит». Однако более квалифицированный коллега — врач-хирург и заместитель главврача по хирургии исключила данный диагноз без проведения анализов, а затем направила пациентку в гинекологическое отделение. Там девушка провела семь дней с сильными болями, но на ее жалобы не реагировали. За это время у Екатерины развился перитонит. Спасти пациентку не удалось.

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