В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи «Луидор — 2250», мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина у дома № 62Б не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде светофорного объекта,рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».