В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор

В Нижнем Тагиле сегодня произошло ДТП с участием машины скорой помощи, сообщили в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что сейчас устанавливают обстоятельства ДТП. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи «Луидор — 2250», мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина у дома № 62Б не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде светофорного объекта,рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Photo: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». В результате ДТП пострадали два пассажира, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия проведены замеры, опрошены свидетели и участники ДТП. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. В Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

