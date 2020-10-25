В Нижнем Тагиле водитель скорой помощи снес светофор

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru рассказали, что сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи «Луидор — 2250», мужчина 1989 года рождения, двигаясь по улице Красногвардейская со стороны улицы Кулибина у дома № 62Б не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на препятствие в виде светофорного объекта,рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
В результате ДТП пострадали два пассажира, 55-летняя женщина и 60-летний мужчина, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия проведены замеры, опрошены свидетели и участники ДТП. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.
Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.