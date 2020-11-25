В Серове тело матери двоих детей обнаружили в бочке

Тело обнаружено в металлической бочке, которая находилась во дворе частного садового дома. По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин, которые привели к смерти, проводится судмедэкспертиза, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина пропала днем 24 ноября. На следующий день было обнаружено ее тело в той же одежде, в которой она исчезла. На месте происшествия были найдены пачки из-под медицинских препаратов.
Погибшая работала воспитателем детского сада, но затем уволилась по собственному желанию. Это произошло примерно за неделю до смерти. Близким она не объяснила причину, почему ушла с работы. Как рассказывает сестра мужа Светланы Постниковой, умершая вышла за подарком себе на день рождения, но не вернулась. Её телефон не отвечал, а затем стал недоступен. Отмечается, что погибшая переживала из-за смерти подруги-коллеги, которая вместе с ней работала в детсаде, пишет «Глобус».
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина ушел за продуктами, а затем пропал без вести. Спустя несколько дней он вернулся домой невредимым и сообщил, что был в гостях.