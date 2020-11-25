В Серове тело матери двоих детей обнаружили в бочке

Погибшая работала воспитателем детского сада, но затем уволилась по собственному желанию. Это произошло примерно за неделю до смерти. Близким она не объяснила причину, почему ушла с работы. Как рассказывает сестра мужа Светланы Постниковой, умершая вышла за подарком себе на день рождения, но не вернулась. Её телефон не отвечал, а затем стал недоступен. Отмечается, что погибшая переживала из-за смерти подруги-коллеги, которая вместе с ней работала в детсаде, пишет «Глобус».