В Серове тело матери двоих детей обнаружили в бочке

В Серове тело матери двоих детей обнаружили в бочке

Сегодня, 15:48ПроисшествияPhoto: Светлана Постникова в "Одноклассниках"
В Серове пропала мать двоих несовершеннолетних 35-летняя Светлана Постникова. Её тело обнаружили 25 ноября, в день её рождения, в бочке.

Тело обнаружено в металлической бочке, которая находилась во дворе частного садового дома. По предварительной информации, следов насильственной смерти нет. Для выяснения причин, которые привели к смерти, проводится судмедэкспертиза, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, женщина пропала днем 24 ноября. На следующий день было обнаружено ее тело в той же одежде, в которой она исчезла. На месте происшествия были найдены пачки из-под медицинских препаратов.

Погибшая работала воспитателем детского сада, но затем уволилась по собственному желанию. Это произошло примерно за неделю до смерти. Близким она не объяснила причину, почему ушла с работы. Как рассказывает сестра мужа Светланы Постниковой, умершая вышла за подарком себе на день рождения, но не вернулась. Её телефон не отвечал, а затем стал недоступен. Отмечается, что погибшая переживала из-за смерти подруги-коллеги, которая вместе с ней работала в детсаде, пишет «Глобус».

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина ушел за продуктами, а затем пропал без вести. Спустя несколько дней он вернулся домой невредимым и сообщил, что был в гостях.

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