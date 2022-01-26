Педофил из Карпинска получил 20 лет колонии за четыре случая насилия

Педофил из Карпинска получил 20 лет колонии за четыре случая насилия
Педофил из Карпинска получил 20 лет колонии за четыре случая насилия
Сегодня, 19:41ПроисшествияФото: 1MI

Педофил из Карпинска приговорен к 20 годам колонии

К 20 годам колонии особого режима приговорен Карпинским городским судом мужчина, обвиняемый в четырех эпизодах насилия в отношении несовершеннолетних.

Судебный процесс шел в закрытом порядке, поэтому подробностей совершенных педофилом преступлений не сообщается. Известно только, что мужчина обвинялся по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Один из эпизодов касается ребенка, не достигшего 14 лет.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и назначил мужчине приговор в виде 20 лет колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Карпинска. Приговор может быть обжалован.

Осужденному около 40 лет. До этого он неоднократно был судим за нетрезвое вождение.

Напомним, что в этом месяце Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

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