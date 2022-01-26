Педофил из Карпинска получил 20 лет колонии за четыре случая насилия

Судебный процесс шел в закрытом порядке, поэтому подробностей совершенных педофилом преступлений не сообщается. Известно только, что мужчина обвинялся по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Один из эпизодов касается ребенка, не достигшего 14 лет.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и назначил мужчине приговор в виде 20 лет колонии особого режима, сообщили в прокуратуре Карпинска. Приговор может быть обжалован.
Осужденному около 40 лет. До этого он неоднократно был судим за нетрезвое вождение.
Напомним, что в этом месяце Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки, предусматривающие пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.