Педофил из Карпинска получил 20 лет колонии за четыре случая насилия

Судебный процесс шел в закрытом порядке, поэтому подробностей совершенных педофилом преступлений не сообщается. Известно только, что мужчина обвинялся по четырем эпизодам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Один из эпизодов касается ребенка, не достигшего 14 лет.