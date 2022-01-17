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Житель Первоуральска ответит за вымогательство интимных фотографий у девочки

17 января 01:28
Фото: 1MI
Фигурантом уголовного дела стал молодой житель Первоуральска. По версии следствия, именно он вымогал интимные фотографии у 12-летней девочки.

Этому мужчине 24 года. Действия первоуральца квалифицированы по статье Уголовного кодекса РФ «Развратные действия». Следователи уверены, что именно он занимался вымогательством интимных фотографий у ребенка.

В качестве своей жертвы педофил выбрал 12-летнюю девочку. Взамен на удаление ее снимков из сети Интернет он просил оказать ему интимные услуги. Но об этом узнала мама ребенка и заявила в полицию.

Правоохранителей заинтересовала информация. В ходе проверки они вышли на пользователя соцсетей с ником «Дима Смелый», выяснили кто за ним скрывается и задержали злоумышленника.

Суд не стал помещать фигуранта под стражу, а отправил под подписку о невыезде. По закону обвиняемому может грозить до 8 лет лишения свободы, сообщает «КП»-Екатеринбург со ссылкой на свой источник.

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#Педофилия#Уголовное дело#Свердловская область#Первоуральский городской округ#Первоуральск#Мужчина#Педофил#Происшествия
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