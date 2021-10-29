Педофил-рецидивист из Нижнего Тагила задержан в Псковской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступники в селе Михайловском Пушкиногорского района. Именно там раньше проживал русский поэт Александр Пушкин, сообщает Е1 со ссылкой на источник в СК.
Отмечается, что тагильчанин не оказал сопротивления. Теперь его проверяют на аналогичные преступления.
Напомним, Станислав Семенин разыскивается в Свердловской области со совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Инцидент произошел 11 сентября в поселке Шали. Ранее мужчина был судим два раза за аналогичные преступления.