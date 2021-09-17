Тагильчане рассказали журналистам о первой жертве и детстве педофила на «Рено»

Сыну Пашке (имя изменено) десять лет было, когда все случилось. Правда, Стасику и самому было шестнадцать-семнадцать лет на тот момент. Он стал водить десятилетнего за кладбище, там еще были строения старые. Там где-то все и происходило, добавил сосед.