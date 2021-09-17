Тагильчане рассказали журналистам о первой жертве и детстве педофила на «Рено»

Дважды судимого за педофилию рецидивиста из Нижнего Тагила Станислава Семенина уже больше двух лет не видели в родном посёлке. Об этом журналистам Е1 рассказали жители Отрадного.
В первую очередь корреспонденты пообщались с матерью Семенина, которую застали дома. Женщина не стала открывать дверь и в достаточно недоброжелательной форме ответила журналистам, что сын с 2019 года дома не появлялся. Тагильчанка заявила, что разговоры про её сына (о новом эпизоде) являются сплетнями.
На все сплетни мне сиренево. Там пишут, что кидают [ориентировку]. Это все вилами на воде писано. Как бабки на лавочке сплетни собирают. Не хочу разговаривать, сказала женщина.
Соседи рецидивиста оказались более разговорчивыми, однако никто из них не захотел, чтобы журналисты фотографировали селян и называли их настоящие имена.
Например, про отца Станислава Семенина — Владимира, рассказывают, что он получил квартиру в местном дому на двух хозяев ещё в 60-е годы прошлого столетия. Мужчина работал в совхозе в Отрадном, позднее — на железной дороге. В целом про семью говорят, что всегда жили дружно, ни с кем не ссорились. Сомнения журналистов вызвало некоторое напряжение, которое чувствовалось у каждого респондента.
В итоге некоторые местные жители все-таки рассказали всю подноготную семьи Семениных и о том случае, за который педофил получил свой первый срок.
У них все старшие дети — мама не горюй, все пересидели. Из семи человек — пятеро. Не сидели только последний, Ярослав, и девочка младшая. Вовка до сих пор сидит, говорит соседка Семениных.
Женщина пожаловалась, что одного из её сыновей взял на «дело» брат Станислава Русик. Подростков поймали за кражей велосипедов. Женщина с горечью вспоминает суд над сыном.
Когда мы пришли в суд, я была готова сквозь землю провалиться, а она как пошла «хайлать». Судью начала ругать: «Да ты чего, шапку надела — думаешь, тебе можно решать?» И все в таком духе. А я весь суд проревела, рассказала соседка.
Другой местный житель подтвердил информацию о судимости матери насильника: женщина получила срок за истязание. Однако, всех подробностей мужчина не знает.
Про самый первый эпизод из биографии педофила местные жители вспоминают с неохотой. Семья, в которой мальчик стал жертвой насильника, давно переехала. Даже фамилию пострадавших журналистам называть не стали.
Сыну Пашке (имя изменено) десять лет было, когда все случилось. Правда, Стасику и самому было шестнадцать-семнадцать лет на тот момент. Он стал водить десятилетнего за кладбище, там еще были строения старые. Там где-то все и происходило, добавил сосед.
Про самого Станислава жители говорят, что внешних признаков каких-либо отклонений у мужчины не было. Когда педофил освободился впервые, он стал очень религиозным — начал посещать местный храм, женился, и у него родился наследник.
Ходит человек, а мы даже не знаем, что у него в голове. Он же никому о таком не рассказывает. Тем более он женился недавно, ребенок у него родился, поделились селяне.
Последнее время Станислав передвигался на белом «рено», занимался кладкой печей и хорошо зарабатывал.
Напомним, Станислава Семенина разыскивают в Свердловской области со совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика. Инцидент произошёл в посёлке Шали 11 сентября. Педофила-рецидивиста последний раз видели на белом «Рено».