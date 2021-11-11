Приговор теще, 40-летний педофил и люксовое ДТП – главные происшествия на Урале

Еще один грабитель остался ни с чем после попытки «взять» банк. Объектом притязаний свердловчанина стал офис «АК-Барса» в Екатеринбурге. То ли сотрудники банка отказались давать уральцу кредит, то ли наоборот дали под слишком большой процент, но мужчина попытался решить свои финансовые проблемы старым как мир способом – ограбить банк. «На дело» злоумышленник пошел подготовленный – в маске и с пистолетом (как говорят очевидцы). Придя в контору, свердловчанин «шмальнул» в воздух и потребовал выдать ему валюту. После чего кассир нажала тревожную кнопку. Грабитель попытался выломать дверь в кассу, но и здесь потерпел неудачу. Теперь его разыскивает полиция.