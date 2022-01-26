В Приморском крае при взрыве гранаты в жилом доме пострадали 5 человек

В Приморском крае при взрыве гранаты в жилом доме пострадали 5 человек
В Приморском крае при взрыве гранаты в жилом доме пострадали 5 человек
Сегодня, 08:01ПроисшествияФото: 1MI

СК возбудил уголовное дело после взрыва гранаты в Арсеньеве

25 января в одном из жилых домов Арсеньева в Приморском крае прогремел взрыв. Пострадали пять человек, один из них погиб.

Инцидент произошёл 25 января. Граната взорвалась на шестом этаже в доме № 4 по улице Островского. Один человек погиб, ещё четверо получили травмы.

После смерти одного пострадавшего следователи регионального СК возбудили уголовное дело. Основная версия — покушение на убийство двух и более лиц.

Жителя Арсеньева посекло осколками разорвавшегося боеприпаса. По заключению судебно-медицинской экспертизы, он скончался от большой кровопотери.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Установлено, что организатор взрыва — ранее судимый гражданин.

Прокуратура в этой связи намерена оценить работу уголовно-исполнительной инспекции и других уполномоченных органов, осуществлявших за ним надзор, так как не отбытая осужденным часть наказания была заменена на ограничение свободы, сообщает «Восток-Медиа».

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