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Posted 27 августа 2021, 06:41

Published 27 августа 2021, 06:41

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Муж принес домой 7 гранат: взрыв в жилом доме Екатеринбурга предотвратили силовики

Муж принес домой 7 гранат: взрыв в жилом доме Екатеринбурга предотвратили силовики

27 августа 2021, 06:41
Фото: 1MI.
Из-за сообщения жительницы дома на улице Надежинская, 12 в Екатеринбурге ночью с 26 на 27 августа были подняты экстренные службы. Женщина заявила, что ее гражданский муж домой принес семь гранат и ей страшно, что они могут взорваться.

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили семь шашек с электродетонаторами для взрывных работ. Также туда прибыли специалисты «Урал-Вымпела», пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник в оперативных органах.

Опасные предметы были обезврежены. На данный момент полиция разбирается, как именно шашки могли попасть к жителю Екатеринбурга. Предполагается, что мужчина достал их для карьера, чтобы глушить рыбу.

Напомним, 25 августа под Красноуфимском жительница села на своем участке обнаружила гранату с запалом. Она была обезврежена сотрудниками Росгвардии.

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#Происшествия#Новости УрФО#Граната#Екатеринбург
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