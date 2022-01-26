Выгнавшая на мороз голого 5-летнего сына женщина арестована в Алтайском крае

Выгнавшая на мороз голого 5-летнего сына женщина арестована в Алтайском крае
Выгнавшая на мороз голого 5-летнего сына женщина арестована в Алтайском крае
Сегодня, 16:58ПроисшествияФото: Pixabay

В Алтайском крае арестована мать, выгнавшая сына на мороз

Мать из села Селезнево в Алтайском крае, которая в «воспитательных целях» выгнала пятилетнего сына голым на мороз, была арестована.

При задержании 31-летняя женщина покусала двух полицейских. Вместе с ней был арестован и ее 34-летний сожитель. Неблагополучной паре предъявлены обвинения в причинении психических и физических страданий детям. Мать также подозревают в неисполнении родительских обязанностей и применении насилия к стражам правопорядка.

Так, 21 января соседка женщины обнаружили голого пятилетнего мальчика, плачущим в сенях. На улицу его выгнала мать в «воспитательных целях», и он длительное время находился на морозе.

Как выяснили в СК, это был далеко не единственный случай жестокого обращения с ребенком. Мать и ее сожитель регулярно истязали мальчика и его двух братьев шести и полутора лет. Также женщина не обеспечивала своих детей необходимым питанием и одеждой, не создала условий для их обучений в детских учреждениях и регулярно употребляла алкоголь в их присутствии.

Ранее женщина, как и ее сожитель, уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Детей неблагополучных родителей забрали органы опеки, сообщают «Новые известия».

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