Житель Нижнего Тагила насмерть замерз у детского сада

Житель Нижнего Тагила насмерть замерз у детского сада
Житель Нижнего Тагила насмерть замерз у детского сада
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1MI

У детского сада в Нижнем Тагиле насмерть замерз мужчина

В Нижнем Тагиле у детского сада прохожие нашли тело мужчины. Он замерз и скончался от переохлаждения.

Замерзшего мужчину без признаков жизни нашли случайные прохожие, жители Нижнего Тагила. Произошло это во вторник, 25 января у детского сада № 207. Пострадавший уже не дышал. Люди вызвали полицию и позвонили в скорую помощь.

К настоящему моменту личность умершего установлена. Это местный житель 1976 года рождения, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Наиболее вероятной причиной смерти названо переохлаждение. Тело отправлено в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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