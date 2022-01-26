Житель Нижнего Тагила насмерть замерз у детского сада

Замерзшего мужчину без признаков жизни нашли случайные прохожие, жители Нижнего Тагила. Произошло это во вторник, 25 января у детского сада № 207. Пострадавший уже не дышал. Люди вызвали полицию и позвонили в скорую помощь.
К настоящему моменту личность умершего установлена. Это местный житель 1976 года рождения, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское». Наиболее вероятной причиной смерти названо переохлаждение. Тело отправлено в морг на проведение судебно-медицинской экспертизы.