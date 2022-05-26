Офицер мотострелковых войск из свердловского села погиб на Украине

Мотострелок Сергей Щербаков 1992 года рождения с 2010 года служил в армии по контракту. Сергея неоднократно награждался за добросовестное исполнение воинского долга. Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Кавказе, возглавлял мотострелковое звено.