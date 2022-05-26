Офицер мотострелковых войск из свердловского села погиб на Украине

Офицер мотострелковых войск из свердловского села погиб на Украине
Офицер мотострелковых войск из свердловского села погиб на Украине
Сегодня, 20:57ПроисшествияФото: 1MI
Младшего сержанта Сергея Щербакова с почестями похоронили в родном селе Манчаж Артинского городского округа Свердловской области 24 мая.

Мотострелок Сергей Щербаков 1992 года рождения с 2010 года служил в армии по контракту. Сергея неоднократно награждался за добросовестное исполнение воинского долга. Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Кавказе, возглавлял мотострелковое звено.

Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине 16 мая. Восемь дней спустя его с воинскими почестями проводили на малой родине. Местные власти выразили соболезнования родным погибшего. Павший смертью храбрых Сергей Щербаков посмертно представлен к ордену Мужества, сообщает E1.

Сюжеты:
Новости УрФО
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