Офицер мотострелковых войск из свердловского села погиб на Украине

Мотострелок Сергей Щербаков 1992 года рождения с 2010 года служил в армии по контракту. Сергея неоднократно награждался за добросовестное исполнение воинского долга. Ранее он участвовал в контртеррористической операции на Кавказе, возглавлял мотострелковое звено.
Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине 16 мая. Восемь дней спустя его с воинскими почестями проводили на малой родине. Местные власти выразили соболезнования родным погибшего. Павший смертью храбрых Сергей Щербаков посмертно представлен к ордену Мужества, сообщает E1.