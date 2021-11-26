Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество

Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество
Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: 1MI
Оглашен приговор экс-руководителю уральского подразделения Управления на транспорте МВД России Сергею Шуклину за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило судебное следствие, в течение 14 лет вплоть до 2016 года Шуклин занимал различные руководящие должности в ведомстве и, пользуясь служебным положением, похитил 1,5 млн бюджетных рублей. В осуществлении преступной деятельности Шуклину помог бывший полицейский Шабакин, который подписывал необходимые для выделения средств документы.

Сергей Шуклин был лишен звания полковника и приговорен к четырем годам условно, его пособник – к двум годам условно. Кроме того, с осужденных взыскано более полутора миллионов рублей в пользу пострадавшего Управления на транспорте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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Екатеринбург
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