СКР проверит сообщение о нападении полковника МВД на адвоката в Екатеринбурге

Напомним, 28 марта сообщалось, как адвокат в Екатеринбурге заявил о нападении в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина заявил, что на него набросился полковник Магомед Курбанов, который является одним из начальников уголовного розыска столицы Урала. Адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных. Девушка сбежала из семьи без документов, как он рассказывает, из-за принуждения к браку. Защитник помогал ей восстанавливать документы. К отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу.