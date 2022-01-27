Уголовное дело за секс со школьницей заведено на студента из Екатеринбурга

Студент монтажного колледжа был доставлен в отделение полиции, где сознался в произошедшем по обоюдному согласию интиме. После дачи показаний он был отпущен по подписку о невыезде. В отношении него 26 января возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в полиции.