Уголовное дело за секс со школьницей заведено на студента из Екатеринбурга

О произошедшем в декабре прошлого года интиме стало известно после того, как ученица одной из школ Чкаловского района обратилась в больницу. Выяснилось, что девушка беременна. Информацию об этом медики передали в правоохранительные органы.
Студент монтажного колледжа был доставлен в отделение полиции, где сознался в произошедшем по обоюдному согласию интиме. После дачи показаний он был отпущен по подписку о невыезде. В отношении него 26 января возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в полиции.
Согласно этой статье в случае, если разница между потерпевшей и подсудимым составляет меньше четырех лет, то наказание в виде лишения свободы не применяется.