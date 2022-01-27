Уголовное дело за секс со школьницей заведено на студента из Екатеринбурга

Уголовное дело за секс со школьницей заведено на студента из Екатеринбурга
Уголовное дело за секс со школьницей заведено на студента из Екатеринбурга
Сегодня, 19:33ПроисшествияФото: 1MI
На 18-летнего студента из Екатеринбурга завели уголовное дело за секс с 15-летней школьницей.

О произошедшем в декабре прошлого года интиме стало известно после того, как ученица одной из школ Чкаловского района обратилась в больницу. Выяснилось, что девушка беременна. Информацию об этом медики передали в правоохранительные органы.

Студент монтажного колледжа был доставлен в отделение полиции, где сознался в произошедшем по обоюдному согласию интиме. После дачи показаний он был отпущен по подписку о невыезде. В отношении него 26 января возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в полиции.

Согласно этой статье в случае, если разница между потерпевшей и подсудимым составляет меньше четырех лет, то наказание в виде лишения свободы не применяется.

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Екатеринбург
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