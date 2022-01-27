Под Екатеринбургом в груженый кирпичом самосвал влетела легковушка

Под Екатеринбургом в груженый кирпичом самосвал влетела легковушка
Под Екатеринбургом в груженый кирпичом самосвал влетела легковушка
Сегодня, 13:20ПроисшествияФото: управление ГИБДД Свердловской области

Под Екатеринбургом в лобовом ДТП погибла девушка

Утром 27 января на дороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган» столкнулись большегруз «Шкода» и «Скания». В результате дорожной аварии скончалась девушка.

Дорожная авария произошла в 9.30 утра. На 65 километре дороги между Екатеринбургом и Щадринском автомобиль «Шкода» влетел в самосвал, груженый кирпичом.

По словам водителя «Скания», легковушка выскочила перед ним неожиданно. Он попытался избежать столкновения, но не смог.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили обстоятельства произошедшего. За рулем «Шкода» была девушка 1996 года рождения. За нарушение правил дорожного движения она привлекалась семь раз. Стаж водителя составляет шесть лет. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.

Сюжеты:
Екатеринбург
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