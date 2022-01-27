Под Екатеринбургом в груженый кирпичом самосвал влетела легковушка

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили обстоятельства произошедшего. За рулем «Шкода» была девушка 1996 года рождения. За нарушение правил дорожного движения она привлекалась семь раз. Стаж водителя составляет шесть лет. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.