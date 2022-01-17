На травмайных путях в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала девушка

Дорожная авария произошла поздним вечером 16 января. В Екатеринбурге, на перекрестке улиц Луначарского и Первомайской, не смогли разминуться четыре автомобиля. Это: «BMW», «KIA», «Ford» и «Hyundai». Разбитая техника заблокировала трамвайные пути. Из-за этого вагоны временно встали в колонну.