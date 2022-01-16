2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что ребенок ехал в такси без детского удерживающего устройства — все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель такси имеет стаж 44 года, за нарушение ПДД в 2021 и 2022 годах не привлекался. У управлявшего иномаркой екатеринбуржца за плечами водительский стаж в 12 лет и 10 нарушений ПДД в прошлом году.