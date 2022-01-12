Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе

Авария произошла утром 12 января на 200 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе городского округа Ачитский. Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель за рулем отечественного автомобиля вылетел на полосу встречного движения, где его ВАЗ-2107 врезался в грузовую Scania, ехавшую со стороны Екатеринбурга. Управлявший большегрузом свердловчанин рассказал автоинспекторам, что отечественная легковушка оказалась на его полосе неожиданно, мужчина резко вывернул руль вправо, однако избежать столкновения не удалось.