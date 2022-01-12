TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Водитель «семерки» влетел в большегруз и погиб на месте ДТП на свердловской трассе

12 января 09:34
Фото: УГИБДД по Свердловской области
На трассе «Пермь-Екатеринбург» погиб водитель ВАЗ-2107 в результате ДТП с большегрузом. В ГИБДД говорят, что «легковушка» вылетела на встречку.

Авария произошла утром 12 января на 200 километре автодороги «Пермь-Екатеринбург» в районе городского округа Ачитский. Как сообщили в УГИБДД Свердловской области, водитель за рулем отечественного автомобиля вылетел на полосу встречного движения, где его ВАЗ-2107 врезался в грузовую Scania, ехавшую со стороны Екатеринбурга. Управлявший большегрузом свердловчанин рассказал автоинспекторам, что отечественная легковушка оказалась на его полосе неожиданно, мужчина резко вывернул руль вправо, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП 45-летний свердловчанин, управлявший «семеркой», погиб на месте аварии. За последний год мужчина с 27-летним водительским стажем привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза. В настоящий момент медики устанавливают, был ли свердловчанин трезв во время аварии.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

У 34-летнего водителя большегруза стаж вождения составляет 16 лет, у него 19 штрафов за нарушение ПДД за 2021 год. На момент аварии свердловчанин был трезв.

Водитель на встречке врезался в автобус и погиб под Екатеринбургом
Узнать подробнее

Материалы по теме
За 7 дней на Среднем Урале в ДТП погибли 11 человекАвтобус с 25 юными свердловскими спортсменами попал в ДТП на Пермском тракте16-летний водитель в Нижней Туре получил травму позвоночника в ДТП
#ГИБДД#Смертельное дтп#Большегрузы#ДТП#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25