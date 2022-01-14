Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшим

Водитель «Дэу Нексия» имеет стаж вождения 11 лет. За минувшие два года он ни разу не привлекался за нарушение правил дорожного движения. Мужчина за рулем грузовика имеет стаж 37 лет. В 2021 году был четыре раза замечен за нарушением ПДД.