Под Екатеринбургом в ДТП с участием автобуса пострадал водитель Renault

По предварительным данным, машины не смогли разминуться в 20.10. И все из-за того, что сидевший за рулем внедорожника не выбрал безопасную скорость для движения. Машину вынесло на встречную полосу, которая в тот момент была несвободной от транспортных средств, и она влетела сразу в два из них — автобус «НЕФАЗ» и грузовой фургон «Mercedes-Benz».