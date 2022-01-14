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11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

14 января 12:51
Фото: УГИБДД по Свердловской области
11-летний мальчик получил травмы в результате столкновения Daewoo Nexia и грузовика Isuzu на дороге «Екатеринбург-Серов».

ДТП произошло на 186 километре трассы. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на «встречку» Daewoo Nexia.

В результате аварии пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности.

Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра отец, бывший за рулем Nexia, смог забрать сына домой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

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#Ребенок#Пострадавший#ДТП#Происшествия
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