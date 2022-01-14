11-летний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов»

ДТП произошло на 186 километре трассы. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на «встречку» Daewoo Nexia.
В результате аварии пострадал ребенок, находившийся на заднем сидении легковушки. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности.
Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После осмотра отец, бывший за рулем Nexia, смог забрать сына домой, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.