Стояли месяц: разрешение на проезд огромных цистерн под Косулино выдала ГИБДД

Напомним, огромные цистерны, которые месяц стояли на трассе, вызывали опасения у жителей Косулино. Они предполагали, что там могли находиться радиоактивные отходы или опасные химикаты. Однако оказалось, что цистерны пустые. Сотрудники ГИБДД не давали уехать автомобилям, так как один из водителей попал в ДТП, на груз отсутствовали документы, а колеса заблокировали водители. Именно поэтому тягачи не удалось эвакуировать и их постоянно охраняли полицейские.