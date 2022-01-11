О причинах охраны огромных бочек на трассе под Косулино рассказали в ГИБДД

При этом документы на груз водители инспекторам так и не смогли предъявить. За это на них составлены административные протоколы. Теперь водители могут получить штраф в 7-10 тысяч рублей или лишиться прав на 4-6 месяцев. При этом на стоянку отогнать транспорт не вышло, так как водители заблокировали колеса. В результате инспектора заблокировали им выезд.