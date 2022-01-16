TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В лобовом ДТП под Асбестом травмирован 16-летний подросток

16 января 18:12
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Утром 16 января на дороге между поселком Белоярский и Асбестом произошло лобовое ДТП.

На 17 километре дороги под Асбестом лоб в лоб столкнулись два автомобиля — «Датсун» и «Рено». Произошло это в 8.10 утра, сообщили в областном ГИБДД.

Первая машина двигалась со стороны поселка Белоярского в направлении города. Водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, которая в тот момент была несвободной от транспорта.

Удар принял на себя автомобиль «Рено». За рулем этой машины была женщина. Она не пострадала, а вот у ее 16-летнего пассажира сотрясение головного мозга. Об этом заявили в больнице, куда экстренно доставили пострадавшего. От смертельных травм его и 47-летнюю автоледи спали ремни безопасности.

2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Причиной ДТП стала плохая реакция водителя «Датсун». Тест на алкоголь он не прошел и сознался в том, что вечером 15 января употреблял спиртное.

Материалы по теме
Стали известны подробности ДТП под Кушвой с 11-летним пострадавшимДТП с такси «Успех» и легковушкой произошло на улице Алтайская в Нижнем Тагиле2-летняя девочка пострадала в ДТП с участием такси «Успех» в Нижнем Тагиле
#Екатеринбург#ГИБДД#Свердловская область#Подросток#Асбест#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25