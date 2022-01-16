В лобовом ДТП под Асбестом травмирован 16-летний подросток

Удар принял на себя автомобиль «Рено». За рулем этой машины была женщина. Она не пострадала, а вот у ее 16-летнего пассажира сотрясение головного мозга. Об этом заявили в больнице, куда экстренно доставили пострадавшего. От смертельных травм его и 47-летнюю автоледи спали ремни безопасности.