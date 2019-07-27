В Екатеринбурге хозяин выстрелил в свою собаку и попросил ветеринара её усыпить
Сегодня, 11:37ПроисшествияФото: Евгения Светлакова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хозяин среднеазиатской овчарки привез животное к ветеринару, однако врач отказалась усыплять собаку, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказала ветеринар, собака разрыла альпийскую горку, и хозяин избил пса палкой. Поскольку собака находилась на цепи и не могла убежать, она зарычала на мужчину. После этого хозяин выстрелил собаке в живот.
Хозяин привез овчарку в клинику и попросил ее усыпить, потому что она на него рычит. Врач не стала этого делать, а провела операцию по извлечению пули.
Ветеринар рассказала, что собака очень дружелюбна к людям, и именно это не нравилось ее хозяину. По его мнению, собака должна агрессивно охранять территорию хозяйских владений.
Собака осталась в клинике, ей ищут нового хозяина.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей