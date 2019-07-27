В Екатеринбурге хозяин выстрелил в свою собаку и попросил ветеринара её усыпить

Как рассказала ветеринар, собака разрыла альпийскую горку, и хозяин избил пса палкой. Поскольку собака находилась на цепи и не могла убежать, она зарычала на мужчину. После этого хозяин выстрелил собаке в живот.

Хозяин привез овчарку в клинику и попросил ее усыпить, потому что она на него рычит. Врач не стала этого делать, а провела операцию по извлечению пули.

Ветеринар рассказала, что собака очень дружелюбна к людям, и именно это не нравилось ее хозяину. По его мнению, собака должна агрессивно охранять территорию хозяйских владений.