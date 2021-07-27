Кошка была выброшена в затопленный подвал жилого дома в Екатеринбурге

Кошку, которая сидела на выступе дальней стены подвала, обнаружила дочь женщины. Из-за высокого уровня воды самим забрать её было сложно. Тогда хозяйка вызвала спасателей, пишет «КП-Екатеринбург».
Выручил кошку спасатель Евгений Зенков, которому она легко далась в руки. Хозяева попросили волонтёров пристроить животное в хорошие руки, потому что зять снова может её выбросить.
Потенциальные хозяева для кошки были найдены уже на следующий день, но прежние владельцы отдавать животное передумали.
Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге в канализационном колодце была обнаружена собака породы хаски. Приехавшие спасатели из «Зооспаса» вытащили и отвезли её в приют. Уже на следующий день нашлись хозяева собаки и забрали её домой.