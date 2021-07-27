Кошка была выброшена в затопленный подвал жилого дома в Екатеринбурге

Кошка была выброшена в затопленный подвал жилого дома в Екатеринбурге
Кошка была выброшена в затопленный подвал жилого дома в Екатеринбурге
Сегодня, 09:51ПроисшествияФото: 1МI
Кошку выбросил в затопленный подвал зять женщины, которая из-за болезни вынуждена находиться в лежачем положении.Происшествие случилось на улице Мраморская в Екатеринбурге.

Кошку, которая сидела на выступе дальней стены подвала, обнаружила дочь женщины. Из-за высокого уровня воды самим забрать её было сложно. Тогда хозяйка вызвала спасателей, пишет «КП-Екатеринбург».

Выручил кошку спасатель Евгений Зенков, которому она легко далась в руки. Хозяева попросили волонтёров пристроить животное в хорошие руки, потому что зять снова может её выбросить.

Потенциальные хозяева для кошки были найдены уже на следующий день, но прежние владельцы отдавать животное передумали.

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге в канализационном колодце была обнаружена собака породы хаски. Приехавшие спасатели из «Зооспаса» вытащили и отвезли её в приют. Уже на следующий день нашлись хозяева собаки и забрали её домой.

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Екатеринбург
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