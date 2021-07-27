Кошка была выброшена в затопленный подвал жилого дома в Екатеринбурге

Напомним, в июне 2021 года в Екатеринбурге в канализационном колодце была обнаружена собака породы хаски. Приехавшие спасатели из «Зооспаса» вытащили и отвезли её в приют. Уже на следующий день нашлись хозяева собаки и забрали её домой.