В Серове двух бомжей обвиняют в убийстве и сожжении собутыльника

В Серове взяты под арест мужчины, обвиняемые в убийстве знакомого, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

По решению суда города Серова взяты под арест двое мужчин без определенного места жительства. По словам пресс-службы СУ СКР по Свердловской области со ссылкой на и. о. главы Серовского межрайонного следственного отдела Константина Рагозина, им предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 статьи 111 УК РФ) и «Покушение на убийство, совершенное группой лиц» (ч. 3 статьи 30 применительно к части 2 статьи 105 УК РФ). По версии следствия 11 августа 2020 года четверо мужчин распивали алкогольные напитки в заброшенном гараже. Между ними произошел конфликт, в результате которого одного из мужчин избили, что и привело к его смерти. Обвиняемые, чтобы скрыть преступление, сначала сожгли тело погибшего, а потом сбросили его в овраг. Четвертый участник событий отказался брать ответственность за убийство и хотел сообщить о произошедшем в полицию. Обвиняемые избили его, и скинули в яму с водой в гараже. Они посчитали подельника убитым и покинули место преступления, однако мужчина чудом остался жив. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, один из обвиняемых был неоднократно судим за кражи, второй отбывал срок за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас следователи ждут результатов экспертиз и продолжают расследование. Напомним, что в Красноуфимске был задержан молодой человек, который подозревается в убийстве девушки топором из-за долгов.

