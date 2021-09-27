Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге

Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге
Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: E1.RU
Вечером 27 сентября на проспекте Космонавтов вблизи гипермаркета Metro вспыхнул крупный пожар. Местные жители видели пламя издалека.

По словам очевидцев, в районе супермаркета загорелся ангар. На данный момент у него обрушилась крыша. В помещении находятся металлические и деревянные стеллажи. Один из свидетелей отметил, что пожарные вскрыли забор, чтобы попасть на место происшествия.

Площадь возгорания насчитывает 20 квадратных метров. На месте работают 11 пожарных и две единицы техники, пишет Е1 со ссылкой на МЧС.

Напомним, 26 сентября огонь охватил теплотрассу в районе «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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