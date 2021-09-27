Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге

По словам очевидцев, в районе супермаркета загорелся ангар. На данный момент у него обрушилась крыша. В помещении находятся металлические и деревянные стеллажи. Один из свидетелей отметил, что пожарные вскрыли забор, чтобы попасть на место происшествия.
Площадь возгорания насчитывает 20 квадратных метров. На месте работают 11 пожарных и две единицы техники, пишет Е1 со ссылкой на МЧС.
Напомним, 26 сентября огонь охватил теплотрассу в районе «Пихтовых гор» в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.