Крупный пожар разгорелся вблизи гипермаркета Metro в Екатеринбурге

По словам очевидцев, в районе супермаркета загорелся ангар. На данный момент у него обрушилась крыша. В помещении находятся металлические и деревянные стеллажи. Один из свидетелей отметил, что пожарные вскрыли забор, чтобы попасть на место происшествия.