Уралец лишился ноги после неудачного выстрела охотника в Свердловской области

ЧП произошло в районе села Исетское Свердловской области, сообщает Ура.ру.
Пострадавший собирал урожай картофеля в поле вместе с односельчанами, когда охотник принял силуэты людей за кабанов и произвел выстрел. Заряд угодил мужчине в бедро, началась обильная кровопотеря.
В результате ранения у пострадавшего началась гангрена, и медикам пришлось ампутировать мужчине ногу выше колена. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Напомним, 7 лет колонии получила жительница Нижнего Тагила за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику. Осужденная забила мужчину кочергой до смерти.