Уралец лишился ноги после неудачного выстрела охотника в Свердловской области

Уралец лишился ноги после неудачного выстрела охотника в Свердловской области
Уралец лишился ноги после неудачного выстрела охотника в Свердловской области
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: 1МI
Охотник произвел неосторожный выстрел в ногу жителя села Исетское в Свердловской области. Мужчина получил ранение в бедро, медики были вынуждены ампутировать ему ногу.

ЧП произошло в районе села Исетское Свердловской области, сообщает Ура.ру.

Пострадавший собирал урожай картофеля в поле вместе с односельчанами, когда охотник принял силуэты людей за кабанов и произвел выстрел. Заряд угодил мужчине в бедро, началась обильная кровопотеря.

В результате ранения у пострадавшего началась гангрена, и медикам пришлось ампутировать мужчине ногу выше колена. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, 7 лет колонии получила жительница Нижнего Тагила за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему собутыльнику. Осужденная забила мужчину кочергой до смерти.

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