«Сотрудники сайта Госуслуги» оформили кредит на жительницу Нижнего Тагила

«Сотрудники сайта Госуслуги» оформили кредит на жительницу Нижнего Тагила
«Сотрудники сайта Госуслуги» оформили кредит на жительницу Нижнего Тагила
Сегодня, 21:47ПроисшествияФото: 1MI
Новой жертвой мошенников стала 44-летняя жительница Нижнего Тагила. Накануне с ней связался неизвестный мужчина, который представился сотрудником сайта «Госуслуги».

Как стало известно, злоумышленник спросил у женщины, не меняла ли она номер телефона, привязанный к сайту, поскольку сейчас «неизвестные» пытаются этого добиться. На вопрос тагильчанка ответила отрицательно, тогда мошенник заявил, что последняя операция, которая есть в ее личном кабинете — это попытка оформить кредита в банке. Когда женщина сказала, что не делала этого, мужчина предложил отменить заявку, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Далее тагильчанка продиктовала смс-код, пришедший ей на телефон. Лжесотрудник сайта рассказал, что сможет помочь создать виртуальную карту другого банка, чтобы перевести деньги на «безопасные» счета. Мужчина настоял, что когда потерпевшей позвонят из другого банка, ей нужно подтвердить перевод, однако женщина ответила роботу-оператору банка отказом. Позже тагильчанка поняла, что ее учетная запись на сайте Госуслуги взломана. На электронную почту пришло письмо о кредите на сумму 83 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Напомним, 23 октября стало известно, что пенсионерка из Сысертского района лишилась 500 тысяч рублей после посещения «медиков», которые предложили ей привиться от коронавируса.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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