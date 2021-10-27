«Сотрудники сайта Госуслуги» оформили кредит на жительницу Нижнего Тагила

Как стало известно, злоумышленник спросил у женщины, не меняла ли она номер телефона, привязанный к сайту, поскольку сейчас «неизвестные» пытаются этого добиться. На вопрос тагильчанка ответила отрицательно, тогда мошенник заявил, что последняя операция, которая есть в ее личном кабинете — это попытка оформить кредита в банке. Когда женщина сказала, что не делала этого, мужчина предложил отменить заявку, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».