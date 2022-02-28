Сайт TagilCity.ru подвергся хакерской атаке в связи с военной операцией на Украине

Сайт TagilCity.ru подвергся хакерской атаке в связи с военной операцией на Украине
Сайт TagilCity.ru подвергся хакерской атаке в связи с военной операцией на Украине
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: pixabay.com
28 февраля около 16.15 сайт TagilCity.ru был атакован хакерами, которые требовали прекратить военную операцию России на территории Украины.

Хакерской атаке подверглись ряд российских СМИ: ТАСС, Коммерсант, Forbes, Е1, Известия, Фонтанка и другие. При попытке входа на сайты с компьютеров или мобильных устройств появлялись сообщения от неизвестных, которые обращались к россиянам с призывом прекратить военную операцию. Злоумышленники разместили на баннере информацию, которая не соответствует действительности.

Специалисты работали над устранением последствий кибератаки. Журналисты TagilCity.ru на время сбоев продолжили работу в социальных сетях издания в Instagram, Telegram и «ВКонтакте».

Сайт TagilCity.ru был восстановлен около 17.15. Хакеры через сервис Onthe IO, который занимается сбором статистических данных, поставили скрипт, который показывал баннер. Основные владельцы этого сервиса, по предварительным данным, с Украины. Также о разблокировке постепенно сообщают и другие информационные издания.

Напомним, 28 февраля начались переговоры России и Украины на территории Беларуси. Встреча представителей стран проходит в закрытом режиме. Причиной конфликта и проведение военной операции России стало признание независимости ДНР и ЛНР Владимиром Путиным 22 февраля.

Сюжеты:
ДНР и ЛНРНижний Тагил
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