Сайт TagilCity.ru подвергся хакерской атаке в связи с военной операцией на Украине

Хакерской атаке подверглись ряд российских СМИ: ТАСС, Коммерсант, Forbes, Е1, Известия, Фонтанка и другие. При попытке входа на сайты с компьютеров или мобильных устройств появлялись сообщения от неизвестных, которые обращались к россиянам с призывом прекратить военную операцию. Злоумышленники разместили на баннере информацию, которая не соответствует действительности.