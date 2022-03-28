Все время плачет: многодетная мать лишилась внука из-за квадратных метров в Тагиле

Он (прим. — специалист отдела Андрей Хомяков), когда приехал в последний раз, что-то сунул мне и говорит: «Распишитесь». Я расписалась. А там все перепутано, все неправда. Они каждую неделю ездили. Говорили, что все хорошо. А написали вообще неправильно. Он написал, что ребенок весь в соплях. Как так? Сопли текут, мы убираем сразу платочком, есть у нас трубочка для высасывания. Холодильник полный; постельное, одежда — все чистое, выглаженное, говорит Наталья.