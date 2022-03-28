Все время плачет: многодетная мать лишилась внука из-за квадратных метров в Тагиле

24 марта органы опеки изъяли у 47-летней жительницы Верхнего Тагила Натальи двухлетнего внука. С ее слов, правоохранителей не устроили условия проживания, хотя проверять семью они приезжали каждую неделю по средам и до окончания срока опеки претензий с их стороны не было.
Он (прим. — специалист отдела Андрей Хомяков), когда приехал в последний раз, что-то сунул мне и говорит: «Распишитесь». Я расписалась. А там все перепутано, все неправда. Они каждую неделю ездили. Говорили, что все хорошо. А написали вообще неправильно. Он написал, что ребенок весь в соплях. Как так? Сопли текут, мы убираем сразу платочком, есть у нас трубочка для высасывания. Холодильник полный; постельное, одежда — все чистое, выглаженное, говорит Наталья.
В начале марта семью посетил представитель из соцзащиты. Андрей Хомяков сказал женщине собрать вещи, так как 16 числа она должна лечь с мальчиком в больницу, после чего несовершеннолетнего заберет приемная семья из Перми или Нижнего Тагила, утверждает Наталья:
Он даже ребенка фотографировал, сказал, что передаст в приемную семью.
Основанием для изъятия стало заключение очередной комиссии, приехавшей в понедельник 24 декабря 2021 года. Согласно документам, женщина временно отсутствовала, но оставила внука своему знакомому.
В акте проверки условий жизни ребенка представители соцполитики написали, что Наталья должна закупить дрова, запретить лишенной родительских прав матери проживать под одной крышей с сыном, обеспечить надлежащее санитарное и техническое состояние дома. Бабушке было рекомендовано заниматься с ребенком, в том числе приучать его к горшку, при этом горшок двухлетнего мальчика на момент проверки был заполнен — правоохранители потребовали его помыть.
Помимо этого, опекун должен был собрать чеки о расходовании пособия, устроить внука в детсад и следить за его здоровьем. Наталья утверждает, что выполнить все требования ей не дали: Хомяков сказал, что мальчика заберут.
Нет, когда обыск был, когда мы в больницу собирались, они искали свидетельство о рождении, они куда-то их (прим. — чеки) скинули,говорит женщина.
Со слов Натальи, во время последней проверки сотрудников опеки не устроила площадь проживания — в двухкомнатном доме находились мать, пять ее дочек и двухлетний внук. Мальчик, по их мнению, должен жить в отдельной комнате. Сейчас правоохранители требуют продать дом и купить жилье с большей площадью. Если ранее они просили, чтобы мать не жила вместе с ребенком, в настоящий момент настаивают на ее восстановлении в родительских правах.
23-летняя Марина, дочь Натальи, была лишена прав на ребенка 16 июля 2021 года. Девушка выпивала и пропадала на продолжительный срок. Все это время ее сын находился с бабушкой.
Комиссия приезжает, ее нет. Я четыре комиссии прошла и один суд, рассказывает бывший опекун мальчика.
В настоящее время Марина не употребляет алкоголь. Она вышла замуж и хочет вернуть себе сына.
Редакция TagilCity.ru обратилась в Управление соцполитики № 13, в чье распоряжение входит отдел опеки и попечительства в Верхнем Тагиле. Сотрудники отказались предоставлять информацию об условиях жизни ребенка, о матери и бабушке, об основаниях для изъятия мальчика из семьи.
Запрашиваемая вами информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую тайну, следует из ответа ведомства.
Наталья собирается добиться возвращения ребенка, но переживает, что внука могут передать в приемную семью.
Марина все время плачет, мы не спим ночами, дочки у меня к нему так привыкли,причитает Наталья.