Пара мошенников обманула продавцов в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке в Тагиле

Пара мошенников обманула продавцов в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке в Тагиле
Пара мошенников обманула продавцов в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 17:35ПроисшествияУльяна СавинаФото: Яндекс-Карты
В Нижнем Тагиле появилась пара, которая по старой схеме обманывает продавцов в ТЦ «Гороскоп». Злоумышленница берет недорогой товар, показывает тысячу, а ее подельник отвлекает продавца. Деньги в этот момент женщина прячет, требуя взамен сдачу. Редакции TagilCity.ru стало известно о двух случаях мошенничества в ТЦ.

Владелица магазина игрушек в ТЦ «Гороскоп» Надежда рассказала, что 27 сентября к ней в отдел зашла покупательница, которая посмотрела товар, взяла пластилин и мыло ручной работы. Общая сумма чека составила 140 рублей. В этот момент в магазине появился мужчина.

Сделал вид, что не с ней, сказала хозяйка магизина.

Покупательница достала из кошелька тысячу рублей, Надежда потянулась за деньгами, однако мужчина начал активно привлекать к себе внимание: хватать дорогой товар, спрашивать про мыло.

Начинает что-то активно спрашивать, отвлекать. Потом заходит еще девочка, начинает про маски спрашивать. Не знаю, с ними она или нет,говорит пострадавшая от мошенников.

По словам Надежды, она помнила, что должна сдать женщине сдачу. Спросила: где тысяча рублей? Мошенница показала пустой кошелек и ответила, что уже отдала ей деньги.

Я понимала, что меня надувают, но как я это докажу? Камер в магазине нет. Ясно, что момент, когда я тянусь за деньгами, а он отвлекает, отработан прекрасно, говорит Надежда.

После ухода злоумышленницы мужчина задал еще несколько вопросов и также удалился. Пересчитав деньги в кассе, владелица магазина поняла, что в ней не хватает суммы, равной сдаче. Тогда она сохранила видео с камер видеонаблюдения в коридоре ТЦ, где видны лица мошенников.

Фото:tagilcity.ru

В пиццерии «Густов» пара мошенников провернула ту же схему и попала на запись камер видеонаблюдения. Пострадавшие заметили, что злоумышленница прячет тысячу рублей за кошелек.

Владелица магазина игрушек в ТЦ «Гороскоп» Надежда готова объединиться с другими пострадавшими и написать общее заявление в полицию.

Если вы также пострадали от действий этих людей или знакомы с ними, сообщите об этом в редакцию TagilCity.ru в соцсетях, по телефонам +7 (34-35) 49-93-34, в WhatsApp, Telegram, Viber +7 (965) 510-42-42 или на почту pressa@tagilcity.ru.

Полиция Нижнего Тагила призывает граждан быть бдительнее и незамедлительно сообщать о преступлениях в правоохранительные органы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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