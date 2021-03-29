СКР проверит сообщение о нападении полковника МВД на адвоката в Екатеринбурге

Следственный комитет организовал проверку по сообщению о нападении в отделе полиции полковника МВД на адвоката в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В настоящий момент следователи проводят доследственные проверочные мероприятия. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются участники инцидента. По результатам будет принято решение. На данной стадии рано делать выводы. Действию или бездействию должностных лиц будет дана оценка по итогам разбирательства, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Напомним, 28 марта сообщалось, как адвокат в Екатеринбурге заявил о нападении в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина заявил, что на него набросился полковник Магомед Курбанов, который является одним из начальников уголовного розыска столицы Урала. Адвокат и его подзащитная из Дагестана прятались в отделе полиции от неизвестных. Девушка сбежала из семьи без документов, как он рассказывает, из-за принуждения к браку. Защитник помогал ей восстанавливать документы. К отделу полиции прибыли мужчины и попытались насильно вытащить адвоката и девушку на улицу. Прятавшийся в отделе полиции Екатеринбурга адвокат заявил о нападении полковника МВД

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