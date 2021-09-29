«Фабрика смерти» в приюте для животных будет проверена в Волгограде

«Фабрика смерти» в приюте для животных будет проверена в Волгограде
«Фабрика смерти» в приюте для животных будет проверена в Волгограде
Сегодня, 09:43ПроисшествияФото: 1МI
Активисты, прокуроры и правоохранители проверят волгоградский питомник для животных, рядом с которым были обнаружены 8 могил с мертвыми собаками и животными биоотходами.

Скандал разразился летом 2021 года, когда жительница Волгограда принесла в питомник МУП «Северное» щенков для стерилизации, сообщают «Новые Известия».

Придя забирать своих питомцев после стерилизации, женщина так их не получила обратно по непонятным причинам. Заподозрив неладное, она прошлась вокруг учреждения и по трупному запаху обнаружила свежие захоронения.

Произведенные раскопки показали, что в могилах находятся трупы собак с бирками МУП «Северное». Активисты попытались установить по биркам владельцев собак, но выяснилось, что документация в питомники ведется подложная, люди из анкет и их паспортные данные не совпадают.

Теперь приют ожидают проверки Росприроднадзора, прокуратуры и полиции. В администрации Волгограда уже заявили, что найденное массовое захоронение собак не относится к питомнику, там ведется строгая отчетность, а трупы умерших животных кремируются.

Напомним, 6 новых приютов-передержек для бездомных и брошенных животных построят в Свердловской области без привлечения бюджетных средств.

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