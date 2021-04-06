Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области

В приюте для бездомных животных Первоуральска отметили, что пару недель назад к ним звонил неизвестный мужчина, который требовал забрать его домашних собак в приют из-за того, что он продал дом в Шайтанке и ему никуда их девать. В результате мужчина пригрозил удавить домашних животных, рассказали в приюте «КП Екатеринбург».