В подпольном террариуме в Екатеринбурге произошел пожар - погибли сотни животных

1 апреля во время пожара на складе на улице Завокзальная, 31А в Екатеринбурге погибли сотни животных. Оказалось, что по данному адресу располагался подпольный террариум, где содержались экзотические животные и млекопитающие. Об этом Е1 сообщил информированный источник.
В пресс-службе регионального МЧС информацию о возгорании подтвердили.
По данным ведомства, в складском помещении на площади 20 квадратных метров горела текстильная продукция. В момент пожара там не было людей, следовательно человеческих жертв удалось избежать.
Сколько представителей флоры и фауны, проживающих в подпольном террариуме, погибло в результате возгорания, не уточняется.
Напомним, 25 марта в питомнике для ездовых собак «Эльбрус» под Екатеринбургом произошел пожар. В результате огонь уничтожил жилой дом основателя питомника.