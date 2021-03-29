TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автобус с пассажирами перевернулся на свердловской трассе из-за выбежавшей собаки

29 марта 2021, 09:19
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
На трассе под Ревдой перевернулся автобус с пассажирами. Водитель пытался избежать наезда на собаку, выскочившей на проезжую часть.

Происшествие случилось 28 марта в 20.41 на трассе между Ревдой и селом Мариинск. Почти завершив свой маршрут, водитель увидел, как собака выбежала из частного сектора на проезжую часть. Он резко нажал на тормоз. В результате автобус врезался в забор и завалился на левый бок. На момент происшествия в салоне находились семь пассажиров, пишет ИА «Уральский меридиан».

Водитель рассказал инспекторам ДПС, что двигался со скоростью около 40 километров в час. В ГИБДД проводят проверку по факту происшествия. По информации полицейских, в инциденте никто не пострадал.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Напомним, 28 марта в лобовое ДТП попал автобус с 26 детьми. Они ехали в аэропорт «Кольцово», но под Ирбитом произошла авария с автомобилем ВАЗ. В результате пассажир и управлявший легковым авто мужчина были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Детям выделили другой транспорт и они продолжили свой путь.

Автобус с 26 детьми попал в ДТП на Урале
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пострадал мужчина: подробности ДТП с автобусом на Уральском проспекте в Нижнем ТагилеВ аварии с рейсовым автобусом на рязанской трассе пострадало 17 человек
#Трасса#Ревда#Свердловская область#Перевертыш#ДТП#Автобус#Собака#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14