Тело пропавшей сотрудницы МВД с признаками насилия найдено у водоема в Нижних Сергах

Тело пропавшей сотрудницы МВД с признаками насилия найдено у водоема в Нижних Сергах
Тело пропавшей сотрудницы МВД с признаками насилия найдено у водоема в Нижних Сергах
Сегодня, 15:54ПроисшествияФото: 1МI
Найдена мертвой пропавшая старший лейтенант полиции Нижних Серег, находившаяся в декретном отпуске. На ее теле были обнаружены следы насилия. Происшествие случилось ночью 30 апреля.

Вечером 29 апреля она ушла на рыбалку на реку Бисерть. Из-за того, что она долго не выходила на связь, ее родители забеспокоились и обратились в отделение полиции, где она работала. Полицейские нашли тело погибшей сотрудницы на берегу реки приблизительно в половину первого ночи, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас выясняются причины ее смерти, проводятся экспертизы и осмотр места происшествия. По одной из предварительных версий, преступление могло произойти на бытовой почве. В Следственном комитете было возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был найден мертвым капитан Росгвардии. Предположительно, сотрудник силовых структур покончил с собой.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеполицияуголовное делоМВДНижние Серьги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы