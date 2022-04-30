Тело пропавшей сотрудницы МВД с признаками насилия найдено у водоема в Нижних Сергах

Вечером 29 апреля она ушла на рыбалку на реку Бисерть. Из-за того, что она долго не выходила на связь, ее родители забеспокоились и обратились в отделение полиции, где она работала. Полицейские нашли тело погибшей сотрудницы на берегу реки приблизительно в половину первого ночи, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.