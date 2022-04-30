За сутки три уральца пострадали в ДТП с мотоциклами

Сегодня, 30 апреля, примерно в половине первого ночи несовершеннолетний молодой человек без прав врезался с регистрационный знак. Авария произошла на 10 километре трассы «Коптелово-Костино-Невьянское».
Его доставили в городскую больницу Алапаевска, а родителей привлекли к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Как оказалось, юный водитель купил мотоцикл без их ведома, сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
Другое ДТП произошло 29 апреля в Первоуральске около одиннадцати вечера. У дома №72А по улице Калинина ВАЗ столкнулся с питбайком Suzuki. Водитель автомобиля не уступил дорогу мини-мотоциклу на нерегулируемом перекрестке.
Ему вменили статьи о нарушении ПДД и отсутствии регистрации транспортного средства. Ранее автомобилист уже привлекался к ответственности – у него восемь штрафов, многие из которых не оплачены.
Что касается мини-мотоцикла, то он не был оборудован фарами или другими световыми приборами. Также у водителя Suzuki не было прав. Его привлекли к ответственности за отсутствие водительских документов и шлема.
Оба водителя доставлены в первоуральскую городскую больницу.