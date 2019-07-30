В Березовском на глазах у детей мужчина топором зарубил собаку

Очевидец рассказал, что соседская собака прибежала на двор к мужчине и сцепилась с его собакой. Мужчина сначала начал душить чужого пса, а затем привязал к забору и топором нанес несколько ударов животному по голове. После этого он отволок собаку к детской площадке, накрыл ей голову ботвой от редиски и пошел гулять со своим псом. По словам очевидцев, собака еще дышала.