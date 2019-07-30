В Березовском на глазах у детей мужчина топором зарубил собаку
Сегодня, 13:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Березовского опубликовал в соцсетях видео, на котором рассказал, что мужчина недалеко от детской площадки зарубил собаку, пишет интернет-издание Znak.
Очевидец рассказал, что соседская собака прибежала на двор к мужчине и сцепилась с его собакой. Мужчина сначала начал душить чужого пса, а затем привязал к забору и топором нанес несколько ударов животному по голове. После этого он отволок собаку к детской площадке, накрыл ей голову ботвой от редиски и пошел гулять со своим псом. По словам очевидцев, собака еще дышала.
Другой очевидец рассказал, что все, что происходило, видели дети, которые гуляли на площадке. Как пояснил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в полицию обратился и мужчина, зарубивший пса, утверждая, что оборонялся, и хозяин убитой собаки. Проводится проверка.
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