В Екатеринбурге в очередной раз загорелось заброшенное здание Лестеха
Вчера, 22:32ПроисшествияФото: E1.RU
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Возле гостиницы «Исеть» на проспекте Ленина в уральской столице горит бывшее и ныне заброшенное здание Уральского лесотехнического университета. Пожар начался с крыши, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о возгорании поступило 31 мая в 18:15. На место происшествия прибыли 7 пожарных машин и 25 человек личного состава. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. Сведения о пострадавших и погибших отсутствуют.
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Это не первый случай, когда горит корпус Лестеха: осенью 2016 года здание тушили на протяжении нескольких часов, в мае 2018 года внутри загорелся мусор.
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