В Екатеринбурге в очередной раз загорелось заброшенное здание Лестеха

Сообщение о возгорании поступило 31 мая в 18:15. На место происшествия прибыли 7 пожарных машин и 25 человек личного состава. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров. Сведения о пострадавших и погибших отсутствуют.

Это не первый случай, когда горит корпус Лестеха: осенью 2016 года здание тушили на протяжении нескольких часов, в мае 2018 года внутри загорелся мусор.