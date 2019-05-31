В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте сгорели три иномарки
Сегодня, 09:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Hyundai ix35, Toyota RAV4 и Nissan Murano сгорели в ночь на 31 мая в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре на Уральском проспекте поступило на пульт диспетчера в 2 часа 14 минут, на место выезжали шесть спасателей на двух единицах спецтехники.
В результате инцидента на площади два квадратных метра сгорели моторный отсек и часть салона машины марки Hyundai ix35, огнем повреждены припаркованные рядом Toyota RAV4 и Nissan Murano. Причина возгорания устанавливается.
Сутками ранее в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире в девятиэтажном доме на Вагонке. Были спасены семь человек, среди которых двое детей.
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