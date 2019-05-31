В Нижнем Тагиле на Уральском проспекте сгорели три иномарки

Сообщение о пожаре на Уральском проспекте поступило на пульт диспетчера в 2 часа 14 минут, на место выезжали шесть спасателей на двух единицах спецтехники.

В результате инцидента на площади два квадратных метра сгорели моторный отсек и часть салона машины марки Hyundai ix35, огнем повреждены припаркованные рядом Toyota RAV4 и Nissan Murano. Причина возгорания устанавливается.