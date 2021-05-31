Умер избитый из-за пива охранник ларька в Екатеринбурге

Умер избитый из-за пива охранник ларька в Екатеринбурге
Умер избитый из-за пива охранник ларька в Екатеринбурге
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В больнице скончался 55-летний охранник ларька из Екатеринбурга, которого избили из-за пива два молодых человека.

29 мая на улице Ключевская, 12 неизвестные из-за пива избили охранника. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался на следующий день.

По словам очевидцев, молодые люди не расплатились за товар и вышли из торговой точки. Охранник попытался их задержать, тогда воры избили его по голове и скрылись.

Мы вызвали скорую помощь, кое-как посадили его туда, он несколько раз пытался из машины выбежать, рассказал читатель E1.

Отмечается, что полиция изучает записи видеонаблюдения, изъятые из ларька. По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, будут приложены все усилия, чтобы найти преступников.

Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле мужчина попытался вынести из магазина под курткой бутылку коньяка, не расплатившись за нее. Охранник попытался остановить его, но преступник повалил его с ног и скрылся. Позже вор был задержан полицией, ему грозит до семи лет лишения свободы за грабеж, совершенный с применением насилия.

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Екатеринбург
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