Умер избитый из-за пива охранник ларька в Екатеринбурге

Напомним, в конце марта в Нижнем Тагиле мужчина попытался вынести из магазина под курткой бутылку коньяка, не расплатившись за нее. Охранник попытался остановить его, но преступник повалил его с ног и скрылся. Позже вор был задержан полицией, ему грозит до семи лет лишения свободы за грабеж, совершенный с применением насилия.