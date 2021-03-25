Из-за бутылки коньяка тагильчанин избил охранника супермаркета и попался полиции

Происшествие случилось в магазине на улице Металлургов, 58а в Нижнем Тагиле. 34-летний местный житель спрятал под куртку бутылку коньяка и попытался выйти. Его остановил охранник, но мужчина оказал активное сопротивление и повалил его на пол. Затем тагильчанин скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
По записям с камер видеонаблюдения полицейские определили, что злоумышленник пришел не один. Бутылку ему передал его товарищ. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый рецидивист.
Его задержали в общежитии на Тагилстрое. Он распивал спиртные напитки в компании товарища, который и находился с ним в магазине. Оба были доставлены в полицию.
По факту преступления заведено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 23 марта сообщалось о задержании ранее судимого 40-летнего мужчины в Нижнем Тагиле. Он обвиняется в грабеже 82-летнего дедушки. Пожилой мужчина возвращался из магазина, в подъезде на него напал молодой человек, сломал ему нос и забрал 10 тысяч рублей.